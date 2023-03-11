У Київській області 13-річний підліток загинув від удару струмом, вилізши на дах поїзда

У м. Вишневе Київської області на залізничному вокзалі внаслідок удару струмом загинув 13-річний підліток, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"11 березня о 14:43 до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про те, що у м. Вишневе на залізничному вокзалі, на даху товарного поїзда (закритого типу), що знаходився на додатковій колії, двох підлітків 2009 року народження вдарило електричним струмом. Унаслідок події один із хлопців загинув на місці, а його товариш отримав опіки обличчя 1-го ступеня та гострий шок. Постраждалого госпіталізовано", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Тіло загиблого підлітка з даху поїзда довелося знімати рятувальникам.

"Як розповіли працівники залізниці, хлопці намагалися зробити фото на вагонах. І це, на жаль, коштувало одному з них життя", - зазначається в повідомленні.

Очільник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов зі свого боку уточнив у телеграм-каналі, що життю госпіталізованого підлітка нічого не загрожує.

"Звертаюся до батьків: поясніть дітям небезпеки, які тягнуть екстремальні розваги! Бережіть їхнє життя і здоров'я!", - закликав він.