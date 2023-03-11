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14:44 11.03.2023

Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО - зустріч міністрів

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Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО - зустріч міністрів

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам повідомив про ухвалення рішення виділяти $7,5 млрд на допомогу Україні протягом наступних п'яти років.

Як повідомляють на сайті українського оборонного відомства в суботу, про це глава норвезького оборонного відомства сказав під час зустрічі в п'ятницю з міністром оборони України Олексієм Резніковим у рамках візиту до Києва.

Відповідну програму подано на затвердження парламенту Норвегії. Грам оголосив про те, що Норвегія планує передати Україні пускові установки, пункти керування вогнем і ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Резніков обговорив із Грамом питання подальшої консолідації зусиль у забезпеченні відсічі збройній агресії РФ і реалізації двосторонніх проєктів для посилення можливостей Сил оборони України.

"Надана Норвегією високотехнологічна допомога вже успішно працює на захист цивільного населення України. Зокрема, у відбитті останнього масового ракетного обстрілу об'єктів критичної інфраструктури 9 березня. Наші воїни протиповітряної оборони вдало її застосовували", - зазначив Резніков.

Теги: #норвегія #військова_допомога

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