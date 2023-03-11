Події

07:06 11.03.2023

За минулу добу ворог завдав 29 авіаційних і 4 ракетних удари

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За минулу добу ворог завдав 29 авіаційних і 4 ракетних удари

Минулої доби противник завдав 29 авіаційних і 4 ракетних удари по Донецькій області, крім цього здійснив 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти продовжують намагатися вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджені на веденні наступу на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках.

Минулої доби ЗС України відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Єліне, Гай та Леонівка Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ходине та Атинське на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Амбарне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На лиманському напрямку противник намагається покращити тактичне становище. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Масютівки, Кислівки, Піщаного і Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки, Невського і Кузьминого на Луганщині.

На бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії - наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали 19 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Озарянівка, Олександро-Шультине, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них – Золота Балка, Качкарівка, Каїри, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Інгулець, Молодіжне, Інженерне та Херсон.

"В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої та окупованої території Донецької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Так, у Володимирівці повністю заборонено в'їзд громадянам без реєстрації. Встановлено блокпости, місцевим жителям заборонено пересування вулицями", - зазначено у зведенні.

За добу українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження противника та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Також ЗСУ збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 районів зосередження особового складу окупантів, 1 засіб протиповітряної оборони та боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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