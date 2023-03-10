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19:06 10.03.2023

Російські окупанти за добу завдали 4 ракетних і 23 авіаудари по території України, здійснили 23 обстріли з РСЗВ

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Російські окупанти за добу завдали 4 ракетних і 23 авіаудари по території України, здійснили 23 обстріли з РСЗВ

Російські окупанти за добу завдали 4 ракетних і 23 авіаційних удари по території України, а також здійснили 23 обстріли з РСЗВ, унаслідок чого є поранені цивільні, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю.

"Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що загроза нанесення ракетних ударів залишається значною по всій території України.

"Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках", - підкреслюють у Генштабі.

Повідомляється, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда та Атинське Сумської області та Амбарне, Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне Харківської області.

На лиманському напрямку противник намагається прорвати оборону наших військ. Артилерійські обстріли зафіксовано зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового Харківської області; Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині, а також Діброва, Спірне, Роздолівка та Ягідне Донецької області.

"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії - наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Богданівка, Григорівка, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області", - уточнюють військові.

Вони зазначають, що на авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар.

Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського.

На запорізькому та херсонському напрямках противник вів оборонні дії. Обстрілів зазнали райони Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Кам’янського і Запорізького Запорізької області, а також Гаврилівки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антонівки, Берегового і Велетенського Херсонської області."У населених пунктах Ясинувата, Жданівка, Харцизьк, Амвросіївка тимчасово зайнятої території Донецької області в місцевих окупаційних адміністраціях і будинках культури російська окупаційна так звана "влада" організувала вручення місцевим колаборантам партійних квитків російської політичної партії "Единая Россия", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Бердянськ Запорізької області, внаслідок вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали всіх пацієнток і розмістили там 30 поранених росіян. У хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 тяжкопоранених загарбників.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу ворога", - підсумували українські військові.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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