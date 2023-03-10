Зеленський про очікування від майбутнього саміту НАТО: Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху, доки ми ще не в Альянсі

Україна хотіла б мати гарантії безпеки з боку держав-членів НАТО у той час, доки вона сама рухається шляхом вступу до Альянсу, заявив президент України Володимир Зеленський, говорячи про свої очікування від майбутнього саміту НАТО влітку у Вільнюсі.

"Що стосується саміту НАТО у Вільнюсі: так, нас запросили, але ми б хотіли, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який на сьогодні є в наших відносинах із НАТО", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Києві.

Він подякував усім державам-членам НАТО, які підтримують Україну на полі бою, але наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки, доки вона сама ще не в НАТО.

"Нам потрібні стратегічні гарантії безпеки. І навіть, якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми б хотіли мати відповідні гарантії безпеки на шляху, доки ми ще не в НАТО. І саме відповідних зустрічних кроків з боку держав-членів НАТО, зустрічних до України, до гарантій її безпеки ми й очікуємо на цьому вільнюському саміті. Працюватимемо над цим", - заявив президент.