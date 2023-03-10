Без електропостачання після ворожих обстрілів напередодні в Запоріжжі залишається селище Скворцова
Без електропостачання після ворожих обстрілів напередодні в Запоріжжі залишається селище Скворцова, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
"Учора вночі рашисти атакували Запоріжжя. Унаслідок ворожої атаки в кількох районах міста було відсутнє світло, опалення та вода. Без світла залишається поселення Скворцова", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, із самого ранку відповідні служби працюють над усуненням проблеми.
Наразі для більшості домогосподарств електро-, тепло- і водопостачання вже відновлено.
юв