Без електропостачання після ворожих обстрілів напередодні в Запоріжжі залишається селище Скворцова

Без електропостачання після ворожих обстрілів напередодні в Запоріжжі залишається селище Скворцова, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Учора вночі рашисти атакували Запоріжжя. Унаслідок ворожої атаки в кількох районах міста було відсутнє світло, опалення та вода. Без світла залишається поселення Скворцова", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, із самого ранку відповідні служби працюють над усуненням проблеми.

Наразі для більшості домогосподарств електро-, тепло- і водопостачання вже відновлено.

юв