У "Yasno" пояснили для чого потрібні передчасні відключення е/е під час ракетних атак

Якщо ракета в результаті масованого обстрілу російських військ влучить у трансформатор, то є ймовірність пошкодження електромереж через напругу.

"Якщо ракета влучить у трансформатор, є імовірність того, що або мережі пошкодяться від сплеску напруги, або навіть сам генераційний об'єкт, тому що не буде споживання. Ремонтувати їх доведеться довго, значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї влучать, коли все буде відключене. Саме тому нас завчасно відключають під час атак", - написав Коваленко у фейсбуці.

За його словами, після ракетних обстрілів енергосистема залишається значно пошкодженою. Однак енергетики все тримають під контролем.

Коваленко зазначив, що передчасні відключення електроенергії можуть уберегти від перепадів напруги.