Протестувальники у Тбілісі оголосили про проведення нової акції у п'ятницю

Мітинг проти закону про іноагентів біля парламенту Грузії завершився мирно, організатори оголосили про проведення нової акції в п'ятницю об 11:00.

Цього дня у парламенті має відбутися пленарне засідання, на якому депутати з парламентської більшості мають намір офіційно оформити відкликання ухваленого у першому читанні законопроекту про іноагентів.

Місце, де мають зібратися протестувальники, біля входу до парламенту можна назвати провокаційним, оскільки депутати з парламентської більшості мають пройти через маніфестацію.

Тим часом у четвер із трибуни біля парламенту вже пролунали заклики до відставки уряду та призначення дострокових парламентських виборів.

Раніше влада виконала вимоги протестувальників щодо відкликання законопроекту про іноагентів та звільнення затриманих 7 та 8 березня маніфестантів.

Наразі на площі перед парламентом залишаються близько 200 осіб.