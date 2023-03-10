Внаслідок чергових російських обстрілів Запоріжжя постраждали дві установи освіти та об'єкти критичної інфраструктури, сталася пожежа

У Запоріжжі внаслідок чергових російських обстрілів постраждали дві установи освіти та об'єкти критичної інфраструктури, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Внаслідок прильотів постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Виникла пожежа. За попередньою інформацією, пошкодження отримали два навчальні заклади. У спорудах вилетіли вікна", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. Як наслідок у деяких районах не було опалення та водопостачання.

Куртев зазначив, що всі відповідні служби одразу розпочали усунення проблем.

"Подання електроенергії, тепла та води до Запоріжжя вже частково відновлено. Роботи тривають", - наголосив секретар міськради, додавши: "якщо ваш будинок отримав пошкодження, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80".