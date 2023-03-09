Обстріл Корабельної площі в Херсоні вели з танка з лівого берега, українські військові відправили його слідом за російським кораблем - ОВА

Ранковий обстріл Корабельної площі в Херсоні, унаслідок якого загинули три особи, російські окупанти, ймовірно, здійснили з танка, який був на лівому березі Дніпра, повідомив керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", він зазначив, що цей танк пізніше був знищений українськими військовими.

"Близько 10:00 були прильоти по Корабельній площі. Найімовірніше, стріляв танк, з якого вели вогонь із лівого берега. Наразі вже є інформація від ОК "Південь", що цей танк пішов слідом за російським кораблем і був ліквідований. Однак він забрав життя трьох людей: це були чоловік і жінка, які перебували на зупинці, й жінка, яка, на жаль, згоріла в торговельному приміщенні, яке було поруч із зупинкою", - зазначив Толоконніков.

Він уточнив, що пізніше, коли на місці обстрілу перебували представники обласної влади, окупанти знову обстріляли зазначений район, унаслідок чого ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

"Там загинув один чоловік 35-ти років, поранено ще одного чоловіка 38-ми років. Він зараз перебуває в лікарні у важкому стані", - підсумував він.