Події

15:35 09.03.2023

Обстріл Корабельної площі в Херсоні вели з танка з лівого берега, українські військові відправили його слідом за російським кораблем - ОВА

1 хв читати
Обстріл Корабельної площі в Херсоні вели з танка з лівого берега, українські військові відправили його слідом за російським кораблем - ОВА

Ранковий обстріл Корабельної площі в Херсоні, унаслідок якого загинули три особи, російські окупанти, ймовірно, здійснили з танка, який був на лівому березі Дніпра, повідомив керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", він зазначив, що цей танк пізніше був знищений українськими військовими.

"Близько 10:00 були прильоти по Корабельній площі. Найімовірніше, стріляв танк, з якого вели вогонь із лівого берега. Наразі вже є інформація від ОК "Південь", що цей танк пішов слідом за російським кораблем і був ліквідований. Однак він забрав життя трьох людей: це були чоловік і жінка, які перебували на зупинці, й жінка, яка, на жаль, згоріла в торговельному приміщенні, яке було поруч із зупинкою", - зазначив Толоконніков.

Він уточнив, що пізніше, коли на місці обстрілу перебували представники обласної влади, окупанти знову обстріляли зазначений район, унаслідок чого ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

"Там загинув один чоловік 35-ти років, поранено ще одного чоловіка 38-ми років. Він зараз перебуває в лікарні у важкому стані", - підсумував він.

Теги: #херсон #танк #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 09.03.2023
Власниці Херсонського телеканалу повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Власниці Херсонського телеканалу повідомлено про підозру в колабораціонізмі

11:45 09.03.2023
Унаслідок ранкового обстрілу в Херсоні загинули три людини, поранено двох

Унаслідок ранкового обстрілу в Херсоні загинули три людини, поранено двох

08:46 09.03.2023
На Житомирщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, жертв і постраждалих попередньо немає

На Житомирщині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури, жертв і постраждалих попередньо немає

20:46 08.03.2023
Окупанти обстріляли прикордонне село Катеринівка в Сумській області, інформації про жертви немає

Окупанти обстріляли прикордонне село Катеринівка в Сумській області, інформації про жертви немає

20:41 08.03.2023
Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали 6 осіб, зокрема 2 дітей

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали 6 осіб, зокрема 2 дітей

08:10 08.03.2023
Окупанти вранці обстріляли Марганецьку ОТГ, попередньо без постраждалих

Окупанти вранці обстріляли Марганецьку ОТГ, попередньо без постраждалих

20:57 07.03.2023
Прем'єр Шмигаль обговорив із директором європейського департаменту МВФ нову довгострокову програму співпраці

Прем'єр Шмигаль обговорив із директором європейського департаменту МВФ нову довгострокову програму співпраці

19:32 05.03.2023
На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

На Харківщині російський снаряд влучив у цивільний автомобіль, загинула подружня пара

10:45 05.03.2023
Протягом ночі та вранці 5 березня ворог обстріляв дві тергромади на Сумщині - ОВА

Протягом ночі та вранці 5 березня ворог обстріляв дві тергромади на Сумщині - ОВА

07:37 05.03.2023
Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Споживання Запорізькою АЕС електроенергії на власні потреби з ОЕС відновлено - "Укренерго"

СБУ: заява про нібито участь української спецслужби в підготовці теракту в Придністров'ї є провокацією РФ

Ми маємо забезпечити захист енергоінфраструктури від ворожих обстрілів і швидке відновлення електропостачання в постраждалих областях - нарада у Зеленського

У Києві пошкоджено об'єкт енергоінфаструктури - Кличко

Боррель: Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України

ОСТАННЄ

Понад половина опитаних українців вважає, що в школах не варто вивчати російську мову, - КМІС

Віцеспікерка Ради: Спільне завдання країн ЄС - повернення додому всіх українських дітей, депортованих РФ

Споживання Запорізькою АЕС електроенергії на власні потреби з ОЕС відновлено - "Укренерго"

Теплопостачання вже відновлено в 300 житлових будинках Києва - мер

Кличко: Київський метрополітен отримав міжнародну гуманітарну допомогу від МОМ

Шмигаль про ракетний обстріл: Пошкоджено об'єкти генерації та розподілу електроенергії у восьми регіонах

Єврокомісія збільшує річний бюджет Erasmus+, виділяючи 100 млн євро для українців

СБУ: заява про нібито участь української спецслужби в підготовці теракту в Придністров'ї є провокацією РФ

Парламент Грузії з дотриманням усіх процедур відкличе законопроєкт про іноагентів - лідер парламентської більшості

Супутник, куплений за донати українців, за п'ять місяців допоміг знищити тисячі одиниць ворожої техніки - ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА