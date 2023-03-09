Події

10:53 09.03.2023

Унаслідок нічної ракетної атаки Харків без світла і води, медзаклади працюють на генераторах - мер

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Унаслідок нічної ракетної атаки Харків без світла і води, медзаклади працюють на генераторах - мер

У ніч на 9 березня російські окупаційні війська завдали по Харкову 11 ракетних ударів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"По місту Харкову було здійснено 11 ракетних обстрілів. Було уражено та пошкоджено критичну інфраструктуру (ТЕЦ, трансформаторні підстанції). Наразі у місті немає напруги. Тому ми перейшли по об'єктах критичної інфраструктури, медичних закладах на генератори і працюємо на генераторах", - сказав Терехов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на роботу на генераторах перейшли також АЗС, аптеки та магазини.

Терехов повідомив, що наразі комунальні служби працюють над відновленням енерго-, тепло- та водопостачання в місті. Наразі, за його словами, водовозки розвозять воду в усі райони Харкова. На заміну міському електротранспорту, який не працює, направлено муніципальні автобуси.

Мер не став називати терміни, коли може бути відновлено енергопостачання, але висловив сподівання, що це вдасться зробити "в більш-менш стислі терміни".

Теги: #вода #харків #знеструмлення

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