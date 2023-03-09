Події

10:30 09.03.2023

Уперше противник атакував ракетами різних типів, випустив шість "Кинджалів" - Ігнат

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Уперше противник атакував ракетами різних типів, випустив шість "Кинджалів" - Ігнат

Уперше противник атакував Україну ракетами різних типів, випустив аж шість крилатих ракет повітряного базування "Кинджал", заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Атака дійсно масштабна, і вперше з таких типів, ракет різних типів. Ми бачимо, що "Кинджалів" цього разу аж шість. Не пригадую, щоб була така", - сказав він в ефірі 24-го каналу.

Як повідомив Ігнат, українська ППО збила 34 ракети "Калібр" і Х-101/Х-555.

За інформацією речника, використовувалися різні літаки - стратегічної, дальньої авіації (МіГ-31 тощо).

Загалом був 81 пуск ракет, зокрема 28 пусків крилатих ракет Х-101/Х-555, 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр"; шість пусків крилатих ракет повітряного базування X-22; шість пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал"; вісім пусків керованих авіаційних ракет: два - Х-31П; шість - X-59; 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Теги: #рф #ракети

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