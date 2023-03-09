Події

06:54 09.03.2023

Унаслідок ракетного удару в Одеській області є влучення в об'єкт енергетичної інфраструктури

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Унаслідок ракетного удару в Одеській області є влучення в об'єкт енергетичної інфраструктури

Унаслідок ракетного обстрілу є влучення в об'єкт енергетичної інфраструктури, також пошкоджено будинки в Одеській області, повідомляє голова ОВА Максим Марченко.

"Унаслідок масованого ракетного удару є влучення ракет в об'єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджено житлові будинки. На щастя, постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання", - написав очільник ОВА в телеграм-каналі в ніч на четвер.

Голова ОВА зазначив, що "за результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет".

Джерело: https://t.me/odeskaODA/1241

 

 

Теги: #одеська_область #обстріли

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