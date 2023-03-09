Події

03:16 09.03.2023

У середу ворог обстріляв 4 громади – Сумська ОВА

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У середу ворог обстріляв 4 громади – Сумська ОВА

Протягом середи ворог здійснив обстріли територій Білопільської, Великописарівської, Шалигинської та Юнаківської громад, зафіксовано 21 приліт та 1 "черга" зі стрілецької автоматичної зброї, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Вранці супротивник обстріляв із мінометів Білопільську громаду, зафіксовано 8 прильотів.

Окупанти обстріляли з артилерії (САУ) Юнаківську громаду, 4 прильоти.

Зі стрілецької автоматичної зброї (1 "черга") противник обстріляв Великописарівську громаду, внаслідок чого пошкоджено вікно приватного будинку.

Також агресор здійснив артилерійський обстріл Шалигинської громади, зафіксовано 9 прильотів.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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