У середу ворог обстріляв 4 громади – Сумська ОВА
Протягом середи ворог здійснив обстріли територій Білопільської, Великописарівської, Шалигинської та Юнаківської громад, зафіксовано 21 приліт та 1 "черга" зі стрілецької автоматичної зброї, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
Вранці супротивник обстріляв із мінометів Білопільську громаду, зафіксовано 8 прильотів.
Окупанти обстріляли з артилерії (САУ) Юнаківську громаду, 4 прильоти.
Зі стрілецької автоматичної зброї (1 "черга") противник обстріляв Великописарівську громаду, внаслідок чого пошкоджено вікно приватного будинку.
Також агресор здійснив артилерійський обстріл Шалигинської громади, зафіксовано 9 прильотів.