Зеленський: Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії в її вступі в ЄС

Немає такого українця, який не бажав би успіху дружній державі Грузії в її вступі в Європейський Союз, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху. Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Глава держави також висловив подяку усім присутнім на площах і вулицях Грузії протестувальникам, які тримали українські прапори.

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", - додав він.

Як повідомлялося, цими днями в Грузії проходять мітинги з вимогою до грузинського парламенту не ухвалювати закон про іноземних агентів.