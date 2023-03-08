Події

20:41 08.03.2023

Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали 6 осіб, зокрема 2 дітей

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Окупанти обстріляли Нікополь, постраждали 6 осіб, зокрема 2 дітей

Шестеро жителів м. Нікополь Дніпропетровської області постраждали у середу внаслідок обстрілу міста російськими окупантами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали шестеро людей, із них двоє - діти... Це 11-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. А ще три жінки та один чоловік. Їм від 40 до 74 років. Усі в стані середньої важкості", - написав Лисак у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілу в місті пошкоджено 24 приватні будинки. Один із них загорівся, але пожежу вже загасили. Також пошкоджено сім господарських будівель, розбито 20 сонячних панелей, чотири лінії електропередач і два газопроводи.

Голова обладміністрації розповів, що під обстріл потрапили також території Марганецької та Червоногригорівської об'єднаних територіальних громад Нікопольського району. "У решті громад, які сьогодні потрапили під ворожий вогонь, обійшлося без постраждалих. Усюди наслідки атак уточнюються", - повідомив Лисак.

 

Теги: #обстріл #нікополь

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