Події

19:19 08.03.2023

Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньому командному пункті

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Сили оборони завдали 11 ударів по місцях скупчення окупантів та їхньому командному пункті

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження російських окупантів і один удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили командний пункт загарбників.

Крім того, вдалося збити безпілотний літальний апарат типу "Шахед-136", запущений окупантами по території України, розповіли в Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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