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16:21 08.03.2023

Посли ЄС затвердили додаткові EUR2 млрд до Європейського фонду миру, через який надається допомога Україні

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Посли ЄС затвердили додаткові EUR2 млрд до Європейського фонду миру, через який надається допомога Україні

Посли ЄС затвердили додаткові EUR2 млрд до Європейського фонду миру (EPF), що посилає чіткий сигнал про незмінну прихильність ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, повідомляє представництво Швеції в ЄС.

"Сьогодні посли ЄС затвердили додаткові EUR2 млрд до Європейського фонду миру. Це рішення посилає чіткий сигнал про незмінну прихильність ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - повідомляє представництво на сторінці у твіттері.

Європейський фонд миру покликаний сприяти державам-членам у їхніх постачаннях озброєнь Україні.

 

Теги: #фонд #єс

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