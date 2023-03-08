Суд ЄС скасував санкції, застосовані до матері Пригожина. Єврорада має два місяці, щоб відреагувати

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу скасував санкції ЄС, застосовані до матері власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Віолетти. Європейська рада має три варіанти реагування.

"Суд загальної юрисдикції скасовує обмежувальні заходи, застосовані до Віолетти Пригожиної, матері Євгена Пригожина, в контексті війни Росії проти України. Навіть якщо останній несе відповідальність за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, зв'язок між Пригожиною та її сином, встановлений під час прийняття оскаржуваних дій, ґрунтується винятково на їхніх сімейних стосунках, а отже, є недостатнім для виправдання її занесення до оскаржуваних списків", - ідеться в пресрелізі суду, поширеному в середу в Брюсселі.

Коментуючи це рішення, офіційний представник ЄС сказав: "Ми беремо до відома й оцінимо рішення, щойно воно буде доступне. Водночас потрібно зазначити, що рішення не має негайної дії. Рада має два місяці на подання апеляції".

За його словами, в цій ситуації Європейська рада має три варіанти: перший - вилучити її зі списку, подати апеляцію на рішення суду або повторно внести її до списку з іншою доказовою базою.

Як відомо, у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя Росією в березні 2014 року, на дестабілізувальні дії Росії на сході України Рада Європейського Союзу 17 березня 2014 року застосувала низку обмежувальних заходів, які, зокрема, передбачають обмеження для в'їзду або транзиту територією держав - членів ЄС визначених осіб, відповідальних, зокрема, за дії чи політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, Рада заморозила активи осіб, внесених до списків. Від початку війни Росії проти України в лютому 2022 року Рада додала до санкційних списків і матір Пригожина, відповідального за розгортання групи найманців "Вагнера" в Україні та за отримання вигоди від великих державних контрактів із Міноборони Росії після незаконної анексії Криму Росією та окупації східної України підтримуваними Росією сепаратистами.

За даними Ради, Пригожина є власницею ТОВ "Конкорд Менеджмент енд Консалтинг", що належить групі Concord. Група була заснована і належала до 2019 року її синові. Вона також є власницею інших підприємств, пов'язаних із її сином. На думку Ради, через це вона підтримала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.