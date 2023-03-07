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19:20 07.03.2023

Зеленський про загибель бійця "Да Вінчі": Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України

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Зеленський про загибель бійця "Да Вінчі": Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України

Загиблий під Бахмутом український військовослужбовець Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") - один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув у бою під Бахмутом, у бою за Україну. Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Уже понад дев'ять років, як зазначив президент, українські герої в жорстоких боях за державу борються за майбутнє для України.

"Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила. Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну", - сказав глава держави.

"Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!", - додав Зеленський.

Теги: #загибель #боєць #бахмут

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