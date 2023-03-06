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13:22 06.03.2023

Прокурор автономії: Більшість кримчан - не зрадники, а визначення "колабораціонізм" для Криму слід змінити

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Прокурор автономії: Більшість кримчан - не зрадники, а визначення "колабораціонізм" для Криму слід змінити

Визначення "колабораціонізм" для Криму слід змінити з урахуванням специфіки тривалої окупації півострова, вважає керівник прокурора АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

"На мою думку, більшість із тих, хто там (у Криму - ІФ-У) залишився, не є зрадниками. Складніша ситуація з визначенням того, чи є вони колаборантами", - розповів він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Поночовного, під статтю Кримінального кодексу України про колабораціонізм, яка з'явилася навесні 2022 року, по суті, потрапляють 99,9% людей, які живуть у Криму.

"Мені здається, що ця стаття була більше сфокусована на тих, хто опинився під окупацією після 24 лютого 2022 року, вона прописана без урахування специфіки тривалої окупації Криму", - висловив думку прокурор автономії.

Поночовний пояснив, що українці, які залишилися на півострові, працювали, вели бізнес, навчалися. "Усі ці роки ми комунікували з кримчанами, пояснювали, що вони не зрадники, значна частина з них – жертви збройного конфлікту!" - наголосив він.

"А стаття про колабораціонізм без урахування специфіки тривалої окупації Криму дещо небезпечна, і Росія цим маніпулює. Окупанти й раніше розповідали кримчанам, щоб вони не їхали на материкову частину України, бо їх там вважають зрадниками й посадять. Тепер ворог, апелюючи до статті про колабораціонізм, говорить кримчанам, що їм в Україну не треба і Україну в Крим теж не треба, бо всі опиняться за ґратами", - пояснив Поночовний.

Він зазначив, що прокуратура АР Крим неодноразово порушувала питання зміни визначення "колабораціонізм" у контексті Криму на різних майданчиках, позицію прокуратури поділяють неурядові організації та представництво президента в АР Крим.

"Сподіваюся, що й законодавці до неї прислухаються", - додав прокурор Криму.

Говорячи про те, що конкретно слід змінити в статті КК, прокурор автономії пояснив: "На мою думку, є сенс доповнити статтю, зазначивши мету співпраці з окупаційною владою, наприклад "з метою підсилення обороноздатності держави-агресора".

Водночас, за словами Поночовного, до змін до цієї статті слід підходити виважено, "оскільки вони можуть спровокувати певний хаос – перегляд уже винесених вироків щодо колаборантів на звільнених від окупації територіях".

Прокурор автономії звернув увагу на те, що українські правоохоронці визначили пріоритети в розслідуваннях щодо колабораціонізму.

"Оцінюємо співрозмірність співпраці з ворогом з наслідками: шкодою, суспільною небезпекою, яку така співпраця заподіяла. Повідомляємо про підозри посадовцям, суддям, правоохоронцям, які з весни 2022 року призначаються на посади в Криму, бізнесменам, які співпрацюють із силовими структурами, пропагандистам", - пояснив він.

Поночовний підсумував: "Ми не повинні перетворюватися на авторитарну державу, в якій верховенство права – пустий звук, як у РФ. Наше завдання – винних покарати, а невинних людей не чіпати".

Теги: #крим #колабораціонізм

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