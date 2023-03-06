Події

12:12 06.03.2023

Культурні цінності з "Межигір'я" і "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами

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Культурні цінності з "Межигір'я" та "Сухолуччя" передадуть музеям, які були пограбовані російськими окупантами, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"У межах застосування санкцій до Віктора Януковича Вищий антикорупційний суд своїм рішенням передав історико-культурні та матеріальні цінності з резиденції "Межигір’я" та мисливського будинку "Сухолуччя" у власність держави. Наразі уряд визначив Міністерство культури та інформаційної політики органом, який відповідатиме за вилучені культурні цінності. Це 537 предметів. Значна їх частина становить високу культурну та мистецьку цінність", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що планують передати предмети профільним музеям, зокрема тим, які зазнали руйнувань унаслідок російської агресії, і тим, які були пограбовані росіянами.

Згідно з повідомленням, наразі стягнуті за рішенням суду активи зберігаються в Національному художньому музеї України, а далі Мінкультури має ухвалити рішення про передачу цінностей для постійного зберігання до конкретних установ.

Серед вилучених цінностей: картини відомих художників, зокрема, "Вид Феодосії в місячну ніч" І. К. Айвазовського, "Вид на долину Аніо біля Тіволі" К. Моргенштерна та інші; книги - Апостол (Діяння і послання святих апостолів), видана друкарем Федоровим у 1574 році у Львові; ікони - "Богоматір Скоропослушниця", виконана на початку ХІХ століття в м. Афон; вази, дерев’яні скульптури, годинник підлоговий у стилі Людовіка ХV, виготовлений у 1765 році у Франції, монета з зображенням Хреста Єфросинії Полоцької та вставками зі штучного каміння, пам'ятна медаль "Образ Казанської Богоматері", набір пам'ятних медалей "В пам'ять 200 річчя перемоги у війні 1812 року", мощевик з мощами Святого Віктора, 61 лист "Спеціальної карти Європейської Росії" (нинішні території сучасних Донецької, Луганської, Харківської областей), автора І.А. Стрельбицького, виконаний у 1921 році в Росії, горщик періоду Трипільської культури.

Теги: #музеї #нерухомість #цінності

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