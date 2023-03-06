Події

07:09 06.03.2023

Окупанти облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах професійного технічного училища у Волновасі Донецької області

1 хв читати
Окупанти облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах професійного технічного училища у Волновасі Донецької області

Російські окупанти облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах професійного технічного училища у Волновасі Донецької області, студентів примусово примушують робити ремонтні роботи, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

Крім цього, "для введення в оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) – Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим)".

Зазначається, що "ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів".

За минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:13 06.03.2023
За минулу добу ЗС України відбили понад 95 атак на п'яти напрямках

За минулу добу ЗС України відбили понад 95 атак на п'яти напрямках

19:15 05.03.2023
За добу війська РФ завдали 23 авіаційних і 4 ракетних удари, понад 20 обстрілів із РСЗВ

За добу війська РФ завдали 23 авіаційних і 4 ракетних удари, понад 20 обстрілів із РСЗВ

19:06 05.03.2023
Українська авіація завдала десять ударів по противнику, ракетники та артилеристи вразили два пункти управління ворога

Українська авіація завдала десять ударів по противнику, ракетники та артилеристи вразили два пункти управління ворога

09:21 05.03.2023
Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

08:12 05.03.2023
За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

07:12 05.03.2023
Ворог розміщує ППО серед житлових кварталів Нової Каховки

Ворог розміщує ППО серед житлових кварталів Нової Каховки

07:10 05.03.2023
За добу ворог завдав 30 ракетних і авіаударів, здійснив понад 65 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 30 ракетних і авіаударів, здійснив понад 65 обстрілів із РСЗВ

07:01 05.03.2023
ЗС України за добу відбили понад 130 атак противника на 5 напрямках

ЗС України за добу відбили понад 130 атак противника на 5 напрямках

19:43 04.03.2023
Окупанти влаштовують на роботу на Запорізьку АЕС людей без спецосвіти, наслідки непередбачувані

Окупанти влаштовують на роботу на Запорізьку АЕС людей без спецосвіти, наслідки непередбачувані

19:40 04.03.2023
У північній частині Луганської області окупанти запровадили обмеження на пересування громадян без паспорта РФ

У північній частині Луганської області окупанти запровадили обмеження на пересування громадян без паспорта РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

У Київській області виявлено ворожу повітряну ціль – ОВА

В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

ОСТАННЄ

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, п’ятеро поранено

За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

Уночі військові знищили чотири БПЛА ймовірно типу "Shahed" у Дніпропетровській області

Україна входить у новий робочий тиждень у режимі безлімітного споживання електроенергії

У неділю ворог обстріляв Білопільську громаду

Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

У Києві для обробки вулиць протиожеледними засобами працює 184 одиниці техніки

Запуск нової японської ракети-носія Н3 перенесено на 7 березня

На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

6 березня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА