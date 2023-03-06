Окупанти облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах професійного технічного училища у Волновасі Донецької області

Російські окупанти облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах професійного технічного училища у Волновасі Донецької області, студентів примусово примушують робити ремонтні роботи, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

Крім цього, "для введення в оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) – Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим)".

Зазначається, що "ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів".

За минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.