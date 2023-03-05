Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерховому будинку в Запоріжжі станом на ранок неділі збільшилася до 13 осіб, повідомила Держслужба з НС.

"Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, що зруйнував частину житлового будинку в Запоріжжі, зросла до 13 осіб", - ідеться в повідомленні на телеграм-каналі ДСНС.

У відомстві також зазначили, що комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. У темний час доби для освітлення місця проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС встановили 2 освітлювальні вежі.

"Від 2 березня до Пункту обігріву, розгорнутого рятувальниками, звернувся 251 громадянин", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок.