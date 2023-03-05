Події

07:37 05.03.2023

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

1 хв читати
Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

Кількість жертв ракетного удару по п'ятиповерховому будинку в Запоріжжі станом на ранок неділі збільшилася до 13 осіб, повідомила Держслужба з НС.

"Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, що зруйнував частину житлового будинку в Запоріжжі, зросла до 13 осіб", - ідеться в повідомленні на телеграм-каналі ДСНС.

У відомстві також зазначили, що комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків. Психологи ДСНС на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. У темний час доби для освітлення місця проведення аварійно-рятувальних робіт співробітники ДСНС встановили 2 освітлювальні вежі.

"Від 2 березня до Пункту обігріву, розгорнутого рятувальниками, звернувся 251 громадянин", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #жертви #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:15 05.03.2023
У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

09:12 05.03.2023
У Донецькій області за добу загинуло двоє мирних жителів, ще семеро дістали поранення

У Донецькій області за добу загинуло двоє мирних жителів, ще семеро дістали поранення

08:55 05.03.2023
Одна людина загинула, троє дістали поранення внаслідок 78 обстрілів Херсонської області за добу

Одна людина загинула, троє дістали поранення внаслідок 78 обстрілів Херсонської області за добу

07:26 05.03.2023
Майже 46 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок руйнівного землетрусу

Майже 46 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок руйнівного землетрусу

19:02 04.03.2023
Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

14:23 04.03.2023
Окупанти обстріляли с.Мар'ївка Запорізького району, без жертв - голова ОП

Окупанти обстріляли с.Мар'ївка Запорізького району, без жертв - голова ОП

14:04 04.03.2023
Окупанти від ранку кілька разів обстріляли Нікопольський район, загинули двоє мирних жителів

Окупанти від ранку кілька разів обстріляли Нікопольський район, загинули двоє мирних жителів

08:00 04.03.2023
Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

Кількість жертв ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі зросла до десяти людей

07:37 04.03.2023
Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

Збільшилася до семи кількість жертв російської терористичної атаки в Запоріжжі

17:58 03.03.2023
У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

ЗС України за добу відбили понад 130 атак противника на 5 напрямках

В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

Справа щодо агресії, яку вже цього літа "будуватиме" в Гаазі Центр розслідування злочинів агресії, згодом може розглядатися спецтрибуналом

ОСТАННЄ

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

Лише третина тергромад долучилися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна

Енергопостачання в Україні продовжиться в неділю в безлімітному режимі

У неділю в Києві очікуються сильні пориви вітру

Іран добровільно дозволить МАГАТЕ перевіряти ядерні об'єкти

За добу ворог обстріляв сім тергромад Сумської області

Командування і воїни роблять усе, щоб захистити Бахмут і завдати ворогу максимальних втрат

Президент Європарламенту: ЄС підтримує Україну в прагненні притягнути до відповідальності винних у скоєнні російських воєнних злочинів

Ворог розміщує ППО серед житлових кварталів Нової Каховки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА