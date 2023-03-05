Ворог розміщує ППО серед житлових кварталів Нової Каховки

Російські окупанти використовують житлові квартали Нової Каховки для прикриття засобів ППО, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"У місті Нова Каховка Херсонської області, окупанти використовують цивільне населення як "живий щит". Зокрема, з метою знищення засобів ураження, призначених для військових об'єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста", - йдеться у зведенні на фейсбуці.

Крім того, у Генштабі поінформували, що окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими "козачими батальйонами". Зокрема, в районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон "Степ/Тигр", командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил російської федерації та нехтує взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.