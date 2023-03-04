Події

19:43 04.03.2023

Окупанти влаштовують на роботу на Запорізьку АЕС людей без спецосвіти, наслідки непередбачувані

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Окупанти влаштовують на роботу на Запорізьку АЕС людей без спецосвіти, наслідки непередбачувані

Російські окупанти для вирішення кадрового голоду працевлаштовують на Запорізьку АЕС (Енергодар, Запорізької обл.) осіб без спеціальної освіти, що загрожує непередбачуваними наслідками, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків", - ідеться у вечірньому зведенні на фейсбук-сторінці в суботу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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