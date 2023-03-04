У північній частині Луганської області окупанти запровадили обмеження на пересування громадян без паспорта РФ

Російські окупанти для прискорення паспортизації жителів тимчасово окупованих із 2022 року територій Луганської області впровадили обмеження на вільне пересування для всіх громадян, які не мають російського паспорта, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої та зайнятої території Луганської області. Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян які не мають паспорта громадянина російської федерації. Під дію обмежень потрапили Старобільск, Рубіжне та Станиця Луганська", - йдеться у вечірньому зведенні штабу.

Зазначається, що в Горлівці Донецької області з 5 березня окупанти планують розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів 18-28 років до лав російських окупаційних військ.

"Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження", - уточнили в Генштабі.