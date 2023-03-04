Ворог продовжує наступ на п’яти напрямках

Російські окупанти в суботу, 4 березня, продовжують наступ на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках на сході України, повідомляють у зведенні, опублікованому на сторінці Генерального штабу ЗС України у фейсбуці.

"Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара", - ідеться у зведенні.

Зазначається, що за добу авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах і 1 - по складу боєприпасів противника.