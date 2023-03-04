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12:45 04.03.2023

Робота над санкціями проти РФ має тривати, у нас досі є "прогалини" - президент Європарламенту

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Робота над санкціями проти РФ має тривати, у нас досі є "прогалини" - президент Європарламенту

Робота над санкціями проти РФ має тривати доти, доки не буде "зроблено достатньо", все ще є "прогалини", заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Санкції - ми повинні йти далі. У нас все ще є "прогалини". Ми провели безпрецедентну роботу, ухвалили безліч пакетів, але все ще є "прогалини", якими зловживають. Ми все ще можемо рухатися далі. Санкції працюють", - сказала вона на брифінгу у Львові в суботу.

Наступні санкції проти РФ у питаннях експорту та імпорту, за словами Мецоли, мають стосуватися, зокрема, російських діамантів і членів Держдуми, наближених до президента РФ Володимира Путіна, російських компаній, які все ще присутні на європейському ринку.

"Я думаю, це питання часу - коли ми перестанемо ставити запитання: "Чи зробили ми достатньо?" - зазначила вона.

Мецола також наголосила, що "якщо ми хочемо бачити безпечну Європу, ми повинні мати безпечну Європу".

"Коли ми говоримо Україна - ЄС, ЄС - Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якомога швидше, сподіваємося, до кінця цього року. Ми вражені прогресом України щодо виконання 7 пунктів рекомендацій Єврокомісії", - сказала вона.

Теги: #єс #санкції_рф

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