На Вінниччині затримано жительку Лиману, яка працювала на окупантів

Служба безпеки України викрила пособницю окупантів з Донецької області, яка після звільнення м. Лиман втекла до Вінницької області, де намагалася уникнути правосуддя.

Як повідомляється на сайті СБУ в суботу, під час російської окупації міста вона погодилася очолити т.зв. "відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР". "На цій "посаді" зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків і формувала відповідну базу для окупантів", - ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та затримали її за місцем тимчасового перебування. Їй повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вона перебуває під вартою. Слідство триває.