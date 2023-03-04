Події

11:31 04.03.2023

На Вінниччині затримано жительку Лиману, яка працювала на окупантів

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На Вінниччині затримано жительку Лиману, яка працювала на окупантів

Служба безпеки України викрила пособницю окупантів з Донецької області, яка після звільнення м. Лиман втекла до Вінницької області, де намагалася уникнути правосуддя.

Як повідомляється на сайті СБУ в суботу, під час російської окупації міста вона погодилася очолити т.зв. "відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР". "На цій "посаді" зловмисниця пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків і формувала відповідну базу для окупантів", - ідеться в повідомленні.

Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та затримали її за місцем тимчасового перебування. Їй повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі вона перебуває під вартою. Слідство триває.

Теги: #лиман #колаборант

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