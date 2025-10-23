Ворог продовжує інфільтрацію в трикутнику Ямпіль-Лиман-Зарічне – DeepState

Російські окупаційні війська продовжують інфільтрацію в лісах в трикутнику населених пунктів Ямпіль-Лиман-Зарічне, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

Повідомляється, що противник використовує кількість піхоти, що переважає, перед якою стоїть завдання просочитися на глибину території, в тому числі, крізь позиції Сил оборони України.

"Противник використовує кількість піхоти що переважає, якій ставлять завдання просочитися на глибину території, закріплятися на визначених точках та чекати на наступні групи, щоб рухатися далі та займати місцевість. Ці групи кацапів часто оснащені лише великою кількістю ріжків та гранатами без додаткової провізії чи амуніції. Здійснює просочення кацап і через позиції СОУ, що окреслює проблему необхідності побудови щільних оборонних порядків. Зокрема, група виродків знову змогла дістатися до околиць Лиману", - повідомляється в телеграм-каналі проєкту в четвер.

За інформацією аналітиків, бійці з місць відзначають перевагу в кількості та велику активність пілотів противника. Також вони наголошують на браку особового складу, щоб закрити піхотні позиції для більш щільного контролю і запобіганню просочення ворога в глибину території.

"Це чудово розуміє ворог, користуючись можливістю здійснювати подібні спроби просувань. Тому в більшості випадках необхідно віддати належне пілотам дронів, які своїми силами тримають цю ділянку, про що ми неодноразово наголошували. Якщо не звернути вчасно увагу на дану ділянку та потреби підрозділів, то невдовзі в медійному просторі ми будемо чути фразу "оборона Лиману", - йдеться у повідомленні.