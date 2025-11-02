Інтерфакс-Україна
Події
02:36 02.11.2025

У Покровську триває інфільтрація російських сил, ворожа піхота осідає в місті - DeepState

1 хв читати

У Покровську Донецької області триває інфільтрація російських підрозділів, на місто осідає ворожа піхота, а вище військове керівництво Збройних сил України взяло ситуацію під контроль, повідомляє DeepState.

Зокрема, продовжується інфільтрація ворога в місто через оборонні порядки Сил оборони на півдні, по раніше зазначених ділянках по відтинку Звірове-Шевченко-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного.

Як зазначається, противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує "сіру зону" його диверсійно-розвідувальної діяльності. Зосередженість збільшується на східних околицях міста в районі населеного пункту Рівне, а також наявна фіксація на північних околицях, де ворожої піхоти стає більше.

DeepState повідомляє, що ворог починає осідати в місті, створюючи позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо. Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити.

"У район Покровська приїхало вище військове керівництво, яке взяло ситуацію під свій контроль. Наразі ми бачимо рішення задіяти різноманітні спеціалізовані підрозділи, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив не одну сотню піхоти. Однак поки немає ніяких рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста. Результати таких рішень ми побачимо з часом, українські дронщики щодня і щоночі намагаються вишукувати та знищувати противника і ця робота на сьогодні "безкінечна", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22687

Теги: #ворог #покровськ #інфільтрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 01.11.2025
Ситуація в Покровську покращилася, українські військові провели успішні контрдії – 7 корпус ШР ДШВ

Ситуація в Покровську покращилася, українські військові провели успішні контрдії – 7 корпус ШР ДШВ

00:57 01.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

22:28 31.10.2025
Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

Українська розвідка веде контрнаступальні дії під Покровськом, щоб відновити логістичні лінії – журналіст

17:14 30.10.2025
Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

Блокування окупантами сил оборони у Покровську немає - угруповання військ "Схід"

13:15 30.10.2025
7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

7 корпус ШР ДШВ: окупанти під Покровськом відновили "тактику флагштоків" з розповсюдженням відео у соцмережах

22:18 29.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

13:32 29.10.2025
Прапор РФ на в'їзді в Покровськ провисів лише годину – DeepState

Прапор РФ на в'їзді в Покровськ провисів лише годину – DeepState

11:54 29.10.2025
7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

10:19 29.10.2025
DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

06:44 28.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

ГУР: внаслідок операції в Московській області виведено з ладу три нитки нафтопродуктопроводу "Кольцевой"

Генштаб зафіксував впродовж доби 157 бойових зіткнень

У результаті ракетного удару по Миколаєву є поранені, служби працюють

ОСТАННЄ

Ворог знову атакував дронами цивільний транспорт на Сумщині

Понад 131 бойове зіткнення за добу на фронті – Генштаб

Гегсет: Пентагон готується до дій після наказу Трампа на тлі звинувачень щодо Нігерії

Мешканець Вільхівської громади Харківської області травмувався на ВНП

Програма УЗ-3000 стимулюватиме подорожі в непікові періоди – АО "Укрзалізниця"

Росіяни вдарили балістикою по Чернігівщини, зафіксовано два прильоти по підприємству

Кіпер доручив надати правову оцінку нічному клубу в Одесі, де лунала російська музика

Трамп позитивно оцінив поїздку в Азію та зустріч із Сі Цзіньпіном, стверджує, що вона призведе до вічного миру

"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

Прем'єрка розповіла, що міститиме пакет зимової підтримки для українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА