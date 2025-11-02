У Покровську триває інфільтрація російських сил, ворожа піхота осідає в місті - DeepState

У Покровську Донецької області триває інфільтрація російських підрозділів, на місто осідає ворожа піхота, а вище військове керівництво Збройних сил України взяло ситуацію під контроль, повідомляє DeepState.

Зокрема, продовжується інфільтрація ворога в місто через оборонні порядки Сил оборони на півдні, по раніше зазначених ділянках по відтинку Звірове-Шевченко-Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного.

Як зазначається, противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує "сіру зону" його диверсійно-розвідувальної діяльності. Зосередженість збільшується на східних околицях міста в районі населеного пункту Рівне, а також наявна фіксація на північних околицях, де ворожої піхоти стає більше.

DeepState повідомляє, що ворог починає осідати в місті, створюючи позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо. Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити.

"У район Покровська приїхало вище військове керівництво, яке взяло ситуацію під свій контроль. Наразі ми бачимо рішення задіяти різноманітні спеціалізовані підрозділи, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив не одну сотню піхоти. Однак поки немає ніяких рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста. Результати таких рішень ми побачимо з часом, українські дронщики щодня і щоночі намагаються вишукувати та знищувати противника і ця робота на сьогодні "безкінечна", - сказано в повідомленні.

