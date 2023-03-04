У Сімферополі окупанти створюють т.зв. "добровільні дружини", побоюючись активізації проукраїнського руху

У Сімферополі російські окупанти створюють т.зв. "добровільні дружини", побоюючись активізації проукраїнського руху, повідомляє Генеральний штаб України.

"У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані добровільні дружини", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів, окрім патрулювання міста правоохоронцями.

А на Донеччині в одній із лікарень міста Горлівки збільшили ліжко-місця для прийому поранених російських військовослужбовців. Це пов'язано з тим, що продовжуючи збройну агресію, російська окупаційна армія щодня зазнає значних втрат у живій силі.

Крім того, медичні заклади у інших тимчасово окупованих населених пунктах Донецької області також переповнені.