У Запоріжжі деблоковано тіла п'яти загиблих із будинку, що зазнав ракетної атаки РФ, - ДСНС

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару російських окупантів по житловому будинку, деблоковано тіла п'ятьох загиблих, врятовано 11 осіб, евакуйовано ще 20, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Співробітники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи потенційних постраждалих, демонтують зруйновані будівельні конструкції. Для зняття будівельних конструкцій залучено чотири вантажні крани. Комунальні служби прибрали 223 тонни залишків будівлі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати.

На місці обстрілу розгорнуто шість наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 92 особам.

Станом на вечір п'ятниці з-під завалів будинку рятувальники деблокували п'ятьох загиблих.

"На місці події працює штаб із ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з головою Запорізької ОДА та мобільна оперативна група апарату ДСНС. До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 150 осіб та 36 одиниць техніки, з них від ДСНС - 76 людей особового складу та 13 одиниць техніки"¸- підсумували в Держслужбі.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 2 березня, російські окупанти з зенітно-ракетного комплексу С-300 завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила в житловий багатоповерховий будинок, у ньому зруйновано понад 10 квартир із другого по п'ятий поверх. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено сусідні будинки. Співробітники ДСНС врятували на місці ракетного удару 11 осіб (з них вагітну жінку), 20 мешканців евакуйовано із сусіднього під'їзду.

Того самого дня різні джерела повідомляли про різну кількість загиблих на місці трагедії - від двох до чотирьох людей. Уранці в п'ятницю пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 07:00 3 березня рятувальники деблокували тіла ще двох загиблих мешканців будинку.

За фактом злочину, передбаченого ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), правоохоронці відкрили кримінальне провадження.