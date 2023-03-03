Через російську агресію в Україні постраждали вже 1 322 об'єкти культурної інфраструктури - Мінкультури

У зв'язку з російською збройною агресією проти України постраждали вже 1 322 об'єкти культурної інфраструктури, з них майже третина - зруйновані, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії. Так, станом на 25 лютого 2023 року збитків зазнали 1 322 об'єкти культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. Із них майже третину зруйновано (505 об'єктів)", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за останній місяць загальна кількість постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 51 одиницю, більшість яких припадає на Донецьку та Харківську області.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Миколаївській та Луганській областях.

Згідно з повідомленням, пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи та коледжі) на території 199 громад.

Загалом постраждали: клубні заклади - 623; бібліотеки - 508; музеї та галереї - 69; театри та філармонії - 22; заклади мистецької освіти - 100.

Найчисельнішою групою об'єктів культурної інфраструктури, що зазнали пошкоджень або руйнувань, є клубні заклади - 47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали руйнувань.

"Зазначимо, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Тому неможливо порахувати точну кількість об'єктів культурної інфраструктури, які постраждали під час бойових дій та окупації", - йдеться в повідомленні.