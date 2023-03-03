Події

15:11 03.03.2023

Україна очікує важливих оголошень та конкретики від саміту НАТО у Вільнюсі - Шмигаль

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Україна очікує важливих оголошень та конкретики від саміту НАТО у Вільнюсі - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про високі очікування української сторони від саміту НАТО, що відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

"Ми активно готуємось до саміту у Вільнюсі. Очікуємо та робимо все, щоб на цьому саміті були важливі оголошення. Нам уже мало "відчинених дверей", ця фраза звучить для України вже багато років", - сказав Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду у п'ятницю у Києві.

Прем'єр наголосив, що Україна очікує від партнерів конкретики.

Шмигаль також зазначив, що уряд продовжує працювати над підготовкою законопроєктів, які необхідні для інтеграції України до стандартів НАТО.

Теги: #нато #саміт

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