Україна очікує важливих оголошень та конкретики від саміту НАТО у Вільнюсі - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про високі очікування української сторони від саміту НАТО, що відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

"Ми активно готуємось до саміту у Вільнюсі. Очікуємо та робимо все, щоб на цьому саміті були важливі оголошення. Нам уже мало "відчинених дверей", ця фраза звучить для України вже багато років", - сказав Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду у п'ятницю у Києві.

Прем'єр наголосив, що Україна очікує від партнерів конкретики.

Шмигаль також зазначив, що уряд продовжує працювати над підготовкою законопроєктів, які необхідні для інтеграції України до стандартів НАТО.