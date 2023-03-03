Слідство має в своєму розпорядженні дані з "чорної скриньки" щодо аварії вертольота в Броварах - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що слідство має у своєму розпорядженні дані з "чорної скриньки" з вертольота, що зазнав катастрофи в Броварах Київської області, в якому загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

"Триває розслідування", - сказав Шмигаль на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду.

Прем'єр зазначив, що наразі немає інформації, яку міг би публічно озвучити, і заявив, що результати слідства мають бути найближчим часом, оскільки виконано велику роботу.

"Є дуже зрозумілі результати технічного стану вертольота. Усі матеріали з чорної скриньки" збережені, вони якісні", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав та розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, з них одна дитина, постраждали 25 осіб, з них 11 дітей.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував оприлюднення перших результатів авіакатастрофи у Броварах Київської області, в якій загинуло колишнє керівництво відомства, на кінець березня – початок квітня поточного року.

Кабінет Міністрів переніс кінцеву дату подання звіту урядовій комісії з розслідування причин авіакатастрофи вертольота у Броварах з 18 лютого на 31 березня.