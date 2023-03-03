У будівлі Головного суду Чорногорії прогримів вибух, одна людина загинула, п'ятеро поранені

Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок вибуху, який прогримів у п'ятницю в будівлі Головного суду Чорногорії в столиці країни Подгориці.

За повідомленням телерадіокомпанії РТЦГ, початкові дані свідчать про те, що людина привела в дію вибуховий пристрій біля входу в будівлю суду.

Водночас наголошується, що в момент вибуху в будівлі перебувала велика кількість людей.

На місці події працюють медики швидкої допомоги, пожежники та поліція.

Розпочато розслідування.