Події

13:47 03.03.2023

У будівлі Головного суду Чорногорії прогримів вибух, одна людина загинула, п'ятеро поранені

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Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення внаслідок вибуху, який прогримів у п'ятницю в будівлі Головного суду Чорногорії в столиці країни Подгориці.

За повідомленням телерадіокомпанії РТЦГ, початкові дані свідчать про те, що людина привела в дію вибуховий пристрій біля входу в будівлю суду.

Водночас наголошується, що в момент вибуху в будівлі перебувала велика кількість людей.

На місці події працюють медики швидкої допомоги, пожежники та поліція.

Розпочато розслідування.

Теги: #вибух #чорногорія

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