Вибухи в Росії є наслідком втрати контролю всередині країни - Подоляк

Вибухи в Росії та атаки партизанів є наслідком війни, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Вибухи на критичних об’єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, які атакують населені пункти, - усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни... Україна до внутрішніх конфліктів у РФ не дотична…", - написав він у п'ятницю в твіттері.