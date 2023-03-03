Події

12:00 03.03.2023

Вибухи в Росії є наслідком втрати контролю всередині країни - Подоляк

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Вибухи в Росії є наслідком втрати контролю всередині країни - Подоляк

Вибухи в Росії та атаки партизанів є наслідком війни, вважає радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Вибухи на критичних об’єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, які атакують населені пункти, - усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни... Україна до внутрішніх конфліктів у РФ не дотична…", - написав він у п'ятницю в твіттері.

 

Теги: #подоляк

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