Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників - Мінреінтеграції

За сприяння Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України у співпраці із силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих захисників України.

"Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції", - повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1 426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.