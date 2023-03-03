Події

11:50 03.03.2023

Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників - Мінреінтеграції

За сприяння Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України у співпраці із силовими структурами сьогодні вдалося повернути додому тіла 17 загиблих захисників України.

"Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції", - повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1 426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.

 

Теги: #тіла #мінреінтеграції

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