Вінниця вивела на маршрути 10 із 20 закуплених польських б/в тролейбусів Solaris

Десять уживаних повністю низькопідлогових польських тролейбусів Solaris Trollino, закуплених Вінницею за тендером наприкінці 2022 року, з четверга запущено на трьох найбільш завантажених маршрутах міста, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

"Транспорт замінить технічно і морально застарілі тролейбуси радянського виробництва ЗІУ, які вже вичерпали ресурс. Польським машинам, які ми закупили, десять років, але вони в хорошому технічному стані. В Україні пройшла сертифікація і державна реєстрація", - написав Моргунов на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

Він нагадав, що загалом для Вінниці вдалося придбати 20 таких тролейбусів, тобто очікується поставка ще 10 одиниць.

За інформацією міського голови, тролейбуси підвищеної комфортності, енергозберігаючі, розраховані на 96 пасажирів, відведено місце для маломобільних пасажирів.

"Двигуни споживають електрики на 30% менше, ніж моделі ЗІУ. До того ж ми встановили валідатори та бортові системи", - написав Моргунов.

За інформацією в Prozorro, комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" (ВТК) 2 грудня 2022 року уклало договір із ТОВ "Сучасні вантажівки" (компанія "Автек"), яке перемогло в тендері на поставку місту 20 низькопідлогових тролейбусів, запропонувавши польські машини за 32,82 млн грн за очікуваної ціни 34 млн грн.

Другий учасник торгів - польська JI Servis також пропонувала тролейбуси Solaris Trollino, але за 32,832 млн грн.

Вінниця, зокрема, станом на 2021 рік експлуатувала 167 тролейбусів, основні типи - ЗіУ-682 (112 од.), Богдан Т701.17 (40 од.), ElectroLAZ (5 од.).

Крім того, у 2019 році ВТК почала складання власних тролейбусів 12 PTS-12 "VinLine" з можливістю автономного ходу на базі кузовів МАЗ, які постачалися компанією "Політехносервіс".