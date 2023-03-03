Події

07:19 03.03.2023

Вінниця вивела на маршрути 10 із 20 закуплених польських б/в тролейбусів Solaris

2 хв читати
Вінниця вивела на маршрути 10 із 20 закуплених польських б/в тролейбусів Solaris

Десять уживаних повністю низькопідлогових польських тролейбусів Solaris Trollino, закуплених Вінницею за тендером наприкінці 2022 року, з четверга запущено на трьох найбільш завантажених маршрутах міста, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

"Транспорт замінить технічно і морально застарілі тролейбуси радянського виробництва ЗІУ, які вже вичерпали ресурс. Польським машинам, які ми закупили, десять років, але вони в хорошому технічному стані. В Україні пройшла сертифікація і державна реєстрація", - написав Моргунов на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

Він нагадав, що загалом для Вінниці вдалося придбати 20 таких тролейбусів, тобто очікується поставка ще 10 одиниць.

За інформацією міського голови, тролейбуси підвищеної комфортності, енергозберігаючі, розраховані на 96 пасажирів, відведено місце для маломобільних пасажирів.

"Двигуни споживають електрики на 30% менше, ніж моделі ЗІУ. До того ж ми встановили валідатори та бортові системи", - написав Моргунов.

За інформацією в Prozorro, комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" (ВТК) 2 грудня 2022 року уклало договір із ТОВ "Сучасні вантажівки" (компанія "Автек"), яке перемогло в тендері на поставку місту 20 низькопідлогових тролейбусів, запропонувавши польські машини за 32,82 млн грн за очікуваної ціни 34 млн грн.

Другий учасник торгів - польська JI Servis також пропонувала тролейбуси Solaris Trollino, але за 32,832 млн грн.

Вінниця, зокрема, станом на 2021 рік експлуатувала 167 тролейбусів, основні типи - ЗіУ-682 (112 од.), Богдан Т701.17 (40 од.), ElectroLAZ (5 од.).

Крім того, у 2019 році ВТК почала складання власних тролейбусів 12 PTS-12 "VinLine" з можливістю автономного ходу на базі кузовів МАЗ, які постачалися компанією "Політехносервіс".

 

 

Теги: #вінниця #тролейбуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 25.02.2023
Хмельницький розраховує закупити до 45 низькопідлогових тролейбусів із фінансуванням ЄБРР

Хмельницький розраховує закупити до 45 низькопідлогових тролейбусів із фінансуванням ЄБРР

10:53 22.02.2023
СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

СБУ викрила у Вінницькій області пособника окупантів, який вербував колишніх українських ув'язнених до ПВК "Вагнера"

11:07 10.02.2023
У Вінниці та Львові було чути вибухи, спрацювала ППО - мери

У Вінниці та Львові було чути вибухи, спрацювала ППО - мери

16:27 05.02.2023
Вінниця прийняла 46 тис. переселенців - мер

Вінниця прийняла 46 тис. переселенців - мер

11:05 20.10.2022
У Вінниці з четверга обмежується робота міського електротранспорту

У Вінниці з четверга обмежується робота міського електротранспорту

19:29 09.10.2022
Рятувальники ліквідували пожежу у ТЦ у Вінниці, постраждала одна людина

Рятувальники ліквідували пожежу у ТЦ у Вінниці, постраждала одна людина

12:53 19.09.2022
РГК підключить до мереж другий біометановий завод на Вінниччині у І півріччі 2023 р.

РГК підключить до мереж другий біометановий завод на Вінниччині у І півріччі 2023 р.

16:08 10.08.2022
Вибухи на Вінниччині могли бути наслідком вибухів у місцевому кар'єрі

Вибухи на Вінниччині могли бути наслідком вибухів у місцевому кар'єрі

13:23 05.08.2022
Кількість загиблих унаслідок обстрілу клініки у Вінниці досягла 28 осіб - заступник директора департаменту

Кількість загиблих унаслідок обстрілу клініки у Вінниці досягла 28 осіб - заступник директора департаменту

13:46 02.08.2022
Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилася до 27 осіб - ОВА

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилася до 27 осіб - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих в результаті удару по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб

За добу ЗС України знищили 765 окупантів, 8 танків, 1 літак

Україна відновлює контакти на найвищому рівні з Бразилією - Зеленський

Зеленський за підсумками засідання Ставки: На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична

КС України урівняв громадян у правах із державою в адміністративному судочинстві

ОСТАННЄ

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло дві людини, пятеро поранено

Кількість загиблих в результаті удару по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб

За добу ЗС України знищили 765 окупантів, 8 танків, 1 літак

Вночі ворог обстріляв Марганецьку громаду

Байден проведе переговори з Шольцем, зокрема - щодо України

Два судна доставлять українську кукурудзу в Китай і Португалію

У Києві перейменували чотири міські об'єкти, назви яких пов'язані з РФ та її сателітами

У Запоріжжі триває розбір завалів на місці ракетного удару по житловому будинку

Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

ЗС України відбили понад 85 атак ворога на п'яти напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА