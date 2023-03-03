Події

07:12 03.03.2023

ЗС України відбили понад 85 атак ворога на п'яти напрямках

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ЗС України відбили понад 85 атак ворога на п'яти напрямках

За минулу добу українські військові відбили понад 85 атак ворога на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права. Так, окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у п'ятницю вранці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Заріччя, Грем’яч, Хрінівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Атинське, Іскрисківщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве, Стрілеча. 

На куп’янському та лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп’янськ Харківської області; Макіївка і Кремінна Луганської області та Роздолівка - Донецької.

На бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них - Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області;  Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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