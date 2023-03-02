Окупанти завдали удару по черзі за гумдопомогою в Бериславському районі, 9 осіб поранено, зокрема дитину

Дев'ятеро жителів Бериславського району Херсонської області дістали поранень унаслідок удару безпілотного літального апарата, випущеного російськими окупантами в четвер, повідомляють на сайті Офісу генерального прокурора України.

"У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ завдала удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи. Наразі відомо про дев’ятьох травмованих унаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надають кваліфіковану медичну допомогу. Дані щодо постраждалих уточнюються", - ідеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, унаслідок удару також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України).