Події

15:15 02.03.2023

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися в минулому, ворог шукає нову тактику - Гуменюк

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Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися в минулому, ворог шукає нову тактику - Гуменюк

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися в минулому, ворог шукає нову тактику, повідомила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог перебуває на етапі пошуку нової тактики", - сказала Гуменюк на брифінгу в Military Media Center.

За її словами, тепер ворог "починає розділяти в часі ракетні удари. Іноді це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії шахедів".

"Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів", - сказала Гуменюк. За її оцінкою, "об'єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у РФ) уже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинено, але все ще є".

"Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", - підсумувала Гуменюк.

Теги: #атаки #ракети #тактика

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