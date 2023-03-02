Подоляк: Повідомлення про українські ДРГ у Росії - класична провокація

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав повідомлення про українські ДРГ у Росії "класичною свідомою провокацією".

"Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів…", - написав він у четвер у твіттері.