Посли G7 на зустрічі зі Стефанчуком говорили про важливість повернення електронного декларування

Посли "великої сімки" під час зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком наголосили на важливості повернення електронного декларування для держслужбовців і зміцнення антикорупційних інституцій: Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

На "зустрічі зі Стефанчуком посли G7 знову наголосили на важливості повернення електронного декларування майна для державних службовців, відновлення прозорості у Верховній Раді та зміцнення антикорупційних інституцій САП та НАБУ", - таке повідомлення розміщено на твіттер-акаунті японського головування у Групі підтримки послів G7 у Києві.

"Ми також обговорили питання прав національних меншин в Україні та необхідність продовження реформування Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.