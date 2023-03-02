Події

07:29 02.03.2023

Одна людина загинула, 8 врятовано та 20 евакуйовано в результаті нічного ракетного обстрілу Запоріжжя

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Одна людина загинула, 8 врятовано та 20 евакуйовано в результаті нічного ракетного обстрілу Запоріжжя

-Станом на 04:30 на місці ліквідації наслідків ракетного обстрілу в Запоріжжі врятовано 8 осіб, яких для огляду госпіталізовано, та 20 людей евакуйовано, одна людина загинула, повідомили в ДСНС України.

"У ніч на 2 березня в м. Запоріжжі внаслідок ракетного удару сталося руйнування з 5 по 1 поверх п'ятиповерхового житлового будинку в межах одного під'їзду. Станом на 04:30 врятовано 8 осіб, яких для огляду госпіталізовано та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів деблоковано одну загиблу особу", - йдеться в повідомленні на телеграм-каналі відомства.

Загалом до пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, зокрема 3 психологи, і 24 одиниці техніки.

Раніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомляв про двох загиблих.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #дснс #обстріл

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