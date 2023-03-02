Події

07:20 02.03.2023

Ворог завдав 14 ракетних ударів по території трьох областей України за добу

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Ворог завдав 14 ракетних ударів по території трьох областей України за добу

За минулу добу російські окупанти завдали 35 ракетних і авіаударів, 58 обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Доннечині. Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли 2 БпЛА "Шахед-136". Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - йдеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.

У прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На куп’янському та лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області; Куземівка, Макіївка, Кремінна, Білогорівка, Діброва на Луганщині та Званівка Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка. Обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Богоявленка, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Серед них – Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Добра Надія, Нікополь, Зміївка, Козацьке, Новосілка, Інженерне, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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