Події

07:04 02.03.2023

ЗС України за добу відбили понад 170 атак противника на 5 напрямках

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ЗС України за добу відбили понад 170 атак противника на 5 напрямках

Російські окупанти концентрують основні наступальні дії на 5 напрямках, ЗСУ за добу відбито понад 170 атак, поінформували у Генштабі.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках", – йдеться у зведенні.

У свою чергу, авіація ЗСУ за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі об'єкти ворога.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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