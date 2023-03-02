ЗС України за добу відбили понад 170 атак противника на 5 напрямках

Російські окупанти концентрують основні наступальні дії на 5 напрямках, ЗСУ за добу відбито понад 170 атак, поінформували у Генштабі.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках", – йдеться у зведенні.

У свою чергу, авіація ЗСУ за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі об'єкти ворога.