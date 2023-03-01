Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також збито ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", а також обидва ударні БПЛА "Шахед-136", випущені по території України.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів і 2 комплекси радіоелектронної боротьби ворога, йдеться у зведенні Генштабу.